Пожар на заводе в Курской области потушили

Пожар, возникший на заводе в поселке Коренево Курской области после атаки украинского беспилотника, потушили. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Пожар, возникший ночью в поселке Коренево после атаки украинского коптера на заводе низковольтной аппаратуры, потушен», — написал Смирнов.

Он рассказал, что к ликвидации огня привлекались силы спасателей Кореневского и Рыльского районов, а также специальная техника.

Губернатор поблагодарил пожарных и добавил, что на месте происшествия работает комиссия, оценивающая последствия пожара.

Кореневский завод низковольтной аппаратуры производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности. Об атаке на предприятие сообщалось в ночь на 16 июля. Рабочих эвакуировали до прибытия пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.