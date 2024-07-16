В Кузбассе школьники сломали 96 памятников на воинском захоронении

Подростков из Кемеровской области подозревают в осквернении воинских захоронений. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в селе Березово Новокузнецкого района. Школьники, по данным источника, сломали 96 памятников и восемь крестов. В результате их спугнула местная жительница. На данный момент неизвестно, чем руководствовались подозреваемые.

На ситуацию обратили внимание в СК РФ. На данный момент специалисты ведомства проводят доследственную проверку. Среди пострадавших мест захоронения в том числе и могилы участников спецоперации. В действиях вандалов правоохранители усмотрели признаки повреждения воинских захоронений.

Следователи быстро установили, что к произошедшему причастны школьники в возрасте 13 и 15 лет.

«В настоящее время следователем СК России с их участием проводятся проверочные мероприятия», – поделились в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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