На Кубани уставший водитель на скорости врезался в автобус, пострадали дети

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на автодороге Джубга – Сочи. По версии правоохранителей, водитель на легковой машине марки Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Последний направлялся из Туапсе в Шепси.

По предварительным данным, пострадали водитель и пассажиры иномарки.

«Пассажиров автобуса осматривают медики», – поделились в ведомстве.

Специалисты не исключают, что причиной произошедшего могло стать управление транспортным средством в состоянии утомленности.

На кадрах с места инцидента, опубликованных Telegram-каналом «ЧП Краснодар», заметно, что пострадала передняя часть автобуса. По словам очевидцев, у средства передвижения из-за сильного удара отвалились колеса. Легковой автомобиль двигался с серьезным превышением скорости.

Ранее в Калининградской области восемь детей пострадали в ДТП с автобусом.