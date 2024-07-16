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Губернатор Белгородской области сообщил о 2,5 тыс. находящихся в ПВР жителей региона

Гладков: около 2,5 тыс. жителей Белгородской области находятся в ПВР

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Около 2,5 тыс. жителей Белгородской области из-за обстрелов сейчас находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, примерно 1,5 тыс. из них в настоящее время находятся на территории Белгородской области. Остальные покинули регион и сейчас проживают в пунктах временного размещения в Воронеже, Ярославле, Туле, Владимире, Карачаево-Черкесии.

Гладков отметил, что скоро в пункты временного размещения отправятся еще 100 жителей Белгородской области.

До этого губернатор Белгородской области поручил ввести компенсацию за аренду жилья для людей из приграничных населенных пунктов, где невозможно находиться из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск. Гладков добавил, что в настоящее время на территории области работают несколько пунктов временно размещения. Они рассчитаны примерно на 15 тыс. человек, но многие люди не готовы покидать свои дома и переезжать в эти пункты.

Ранее жителям Белгородской области начали раздавать огнетушители.

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