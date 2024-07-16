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В Сочи рассказали, какие растения могут не выжить из-за засухи

РИА Новости: факторов, которые могли бы погубить растения в Сочи, пока нет

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Анна Лозинская/«Газета.Ru»

Угрозы, способные уничтожить растения в условиях засухи в Сочи, пока не зафиксированы. Об этом заявила РИА Новости член ученого совета Сочинского географического общества секции биогеографии Елена Аверьянова.

Но недостаток воды существенно влияет на местную флору, что может привести к увяданию кустарников или полному их исчезновению, добавила специалист.

Предупреждения о сильной жаре в предгорье Сочи до конца понедельника были озвучены властями по прогнозам синоптиков. Ученые отмечают, что жара на курорте сохраняется с начала лета, что негативно сказывается на местной флоре.

Многие растения сейчас испытывают трудности, отметила Аверьянова.

Из-за недостатка дождей и высоких температур они сталкиваются с перегревом. Растения могут попытаться выжить, испарив воду, но из-за недостатка влаги это становится сложным. Поэтому мы видим много деревьев и кустарников с опавшими листьями.

«Если растение успеет вечером и ночью восполнить запас влаги — оно проживет еще один день. А вот если травянистое растение растет на сухом месте, и корень у него не глубокий», — уточнила ученый.

Из-за засухи уровень воды в крупной реке Сочи снизился, а олеандры начали увядать на прогулочных зонах от улицы Пластунской до пляжа «Ривьера». Некоторые ручьи, водоемы и водопады в сочинском национальном парке также пересохли. Для спасения розария в парке «Ривьера» была установлена система автоматического полива, а цветы в труднодоступных местах поливаются из шлангов. Значительная часть бутонов высохла из-за солнца.

Ранее синоптик рассказал, каким регионам РФ грозит аномальная жара летом 2024 года.

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