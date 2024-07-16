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Экс-поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали за мошенничество

«Ъ»: по делу о взятках во ФСИН арестовали экс-поставщика формы для Росгвардии

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Евгений Биятов/РИА Новости

В челябинский следственный изолятор (СИЗО) поместили генерального директора ООО «Спецшвейснаб», в недавнем прошлом основного поставщика вещевого довольствия Росгвардии, Игоря Шальнова. Об этом со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В суд поступили материалы уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии, в котором участвовали Шальнов и заместитель директора Росгвардии по тылу Сергей Милейко.

В отличие от Милейко, уже отбывающего наказание за махинации с недвижимостью, Шальнов находился на свободе. Он был задержан сотрудниками ФСБ в Уфе в ночь на 4 июля, а затем этапирован в Челябинск.

Следствие обвинило Шальнова в даче взятки в крупном размере сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Деньги были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы для ФСИН.

Сам предприниматель категорически отрицает свою вину.

До этого сообщалось, что Милейко и Шальнова подозревают в хищении 395,7 млн руб. при закупках вещевого имущества путем чрезмерного завышения стоимости.

Ранее суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до 23 сентября.

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