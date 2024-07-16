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Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Ростовской области

Губернатор Голубев: на севере Ростовской области сбиты четыре беспилотника

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MOD Russia/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», — написал глава Ростовской области.

До этого губернатор региона Александр Гусев сообщал, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В ночь на 16 июля сообщалось, что в Курской области в поселке Коренево после атаки беспилотников загорелся завод низковольтной аппаратуры, который производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности.

Днем 15 июля стало известно, что обезвреженный в Орловской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории нефтебазы и нанес одному из резервуаров незначительные повреждения.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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