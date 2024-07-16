Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лесной пожар под Геленджиком локализовали

Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади двух гектаров

close
100%
«Оперативный штаб - Краснодарский Край»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский Край»

Лесной пожар в поселке Сосновка в Геленджике локализован на площади двух гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Уточняется, что пожар локализовали в 23:50 мск. В тушении принимают участие 250 человек и 24 единицы техники.

До этого глава местной администрации Алексей Богодистов заявлял, что лесной пожар возле дикого пляжа Геленджика в Краснодарском крае удалось остановить, ситуация находится под контролем. Предварительно известно, что очаг возгорания находится в густом лесу, что затрудняло доступ пожарных машин, усложняя процесс тушения.

Днем 15 июля в садовом некоммерческом товариществе «Дружба», расположенном в Симферопольском районе Крыма, загорелась сухая растительность.

14 июля лесной пожар начался в Балаклавском районе Севастополя. Огонь охватил кустарники и быстро распространился на площади два гектара. Тем не менее сотрудникам экстренных служб удалось оперативно локализовать возгорание.

Ранее в Ростовской области из-за эффекта линзы произошел ландшафтный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами