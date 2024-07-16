Лесной пожар под Геленджиком локализовали

Лесной пожар в поселке Сосновка в Геленджике локализован на площади двух гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Уточняется, что пожар локализовали в 23:50 мск. В тушении принимают участие 250 человек и 24 единицы техники.

До этого глава местной администрации Алексей Богодистов заявлял, что лесной пожар возле дикого пляжа Геленджика в Краснодарском крае удалось остановить, ситуация находится под контролем. Предварительно известно, что очаг возгорания находится в густом лесу, что затрудняло доступ пожарных машин, усложняя процесс тушения.

Днем 15 июля в садовом некоммерческом товариществе «Дружба», расположенном в Симферопольском районе Крыма, загорелась сухая растительность.

14 июля лесной пожар начался в Балаклавском районе Севастополя. Огонь охватил кустарники и быстро распространился на площади два гектара. Тем не менее сотрудникам экстренных служб удалось оперативно локализовать возгорание.

Ранее в Ростовской области из-за эффекта линзы произошел ландшафтный пожар.