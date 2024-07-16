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В Курской области после атаки беспилотников загорелся завод

Baza: в Курской области загорелся завод после атаки беспилотников

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Телеграм-канал «Baza»

В Курской области после атаки беспилотников загорелся завод низковольтной аппаратуры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, украинские войска атаковали дронами поселок Коренево. В результате на заводе произошел пожар, площадь которого на данный момент составляет 400 квадратных метров.

Рабочие были эвакуированы до прибытия пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кореневский завод низковольтной аппаратуры производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности. Официальной информации о происшествии на данный момент нет.

Днем 15 июля стало известно, что обезвреженный в Орловской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории нефтебазы и нанес одному из резервуаров незначительные повреждения.

По данным Минобороны РФ, всего утром в понедельник над Россией сбили шесть беспилотников, один — над Орловской, два — над Брянской областью и еще три — в Курской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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