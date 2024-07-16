Россиян предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

Тематика цифрового рубля привлекательна для мошенников по очень простой причине: люди слышат звон, да не знают, где он. Таким образом, в своих схемах мошенники опираются на финансовую безграмотность, нежелание людей разбираться с нововведениями, отсутствие погружения в новостной фон. Как не попасться на удочку мошенников, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов.

Схема ключевая — злоумышленники звонят или присылают уведомления якобы от Центрального банка, что обычные рубли устарели и нужно срочно их переводить в цифровой формат.

«Далее якобы для подтверждения перевода в цифровые рубли отправляют код. На самом деле это код для списания денег с карты. Обычно целевая аудитория в таких мошеннических схемах — это молодежь или пенсионеры, потому что часто они не подкованные в финансовых вопросах», — объяснила эксперт.

Существуют признаки, которые выдают попытки обмана с цифровым рублем.

«Во-первых, со стороны Центрального банка маловероятно, что вам может поступить звонок. Во-вторых, нет никаких рамок, и здесь нужно четко понимать, что это просто форма денег, то есть как только говорят «срочно, прямо сейчас, у вас ограниченное количество времени» — это явно признаки мошенничества», — сказала специалист.

Также признаком является то, что вдруг кто-то звонит и заботится о тех сбережениях, которые у вас есть.

«Чтобы защититься от подобных схем, есть несколько простых правил: не разговаривать с незнакомыми людьми; не переходить по незнакомым ссылкам; не подтверждать никаких кодов из смс, не говорить их третьим лицам; посоветоваться с тем, кто разбирается в этом вопросе», — резюмировала она.

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