Распространение лесного пожара у дикого пляжа под Геленджиком удалось остановить

Лесной пожар возле дикого пляжа Геленджика в Краснодарском крае удалось остановить, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Предварительно сообщалось, что очаг возгорания находится в густом лесу, что затрудняло доступ пожарных машин, усложняя процесс тушения.

«Основной огонь был потушен. Распространение пламени остановлено. Ситуацию можно охарактеризовать как контролируемую. Мы продолжаем бороться с огнем», - отметил Богодистов.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером возник пожар около СНТ «Сосновое» в Геленджике — это уже девятый случай возгорания на территории курорта за последние двое суток. Площадь пожара составила около 1 гектара. В общей сложности, по данным Министерства природы региона, на территории края продолжают действовать пять пожаров.

Также более 500 специалистов и 92 единицы техники задействованы для тушения природных пожаров на территории Крыма.

По информации МЧС, возгорания сухой растительности были обнаружены и потушены в СНТ «Дружба» в Симферопольском районе, около СПК «Полет» на территории Феодосийского участкового лесничества, на участке Грушевского лесничества в Белогорском районе, а также в Сакском лесничестве. Кроме того, продолжается тушение пожара в Коктебеле, который охватил площадь 30 гектаров.

Ранее была названа возможная причина лесного пожара под Новороссийском.