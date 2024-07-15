В Москве всего за несколько часов выпала почти месячная норма осадков

Почти 80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы 15 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного Комплекса городского хозяйства.

В заявлении отмечается, что в ряде районов города прошли ливневые дожди. При этом больше всего осадков выпало в Южном административном округе (ЮАО), где соответствующий показатель достиг 66 миллиметров.

При этом в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) всего за несколько часов выпало 48 миллиметров осадков. На территории Восточного административного округа (ВАО) данный показатель составил 34 миллиметра осадков.

«Основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригадами ГУП «Мосводосток» выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника», — говорится в публикации.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы добавили, что 16 июля в городе также ожидаются интенсивные дожди и усиление ветра. На этом фоне жителей города призвали соблюдать осторожность.

До этого МЧС РФ предупредило москвичей, что 15 июля в столице пройдет сильный дождь с грозой. Кроме того, ожидалось усиление ветра до 15 м/с.

Ранее очевидцы опубликовали видео, на котором запечатлены последствия ливня в Москве.