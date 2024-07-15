Сибирский хаски спас свою хозяйку от отравления угарным газом

Собака спасла жизнь жительнице штата Индиана, заставив ее выйти на прогулку. Об этом сообщает ABC News.

В конце мая 38-летняя Саманта Гриффин переехала в новую квартиру, чтобы жить там со своей племянницей и собакой-спасателем по кличке Луна — двухлетним сибирским хаски, которого она забрала из приюта в сентябре прошлого года.

В течение следующих нескольких недель детектор дыма и угарного газа, установленный в помещении, периодически срабатывал, хотя никакого задымления в комнатах не было. Тогда Саманта перестала обращать внимание на сигналы устройства, решив, что оно неисправно.

24 июня женщина осталась дома вместе с Луной, и в какой-то момент у нее очень сильно заболела голова. Она решила поспать, однако собака не дала хозяйке сделать этого. По словам Саманты, Луна начала вести себя неадекватно, отказываясь прилечь и даже поиграть.

«Весь день она упрашивала меня выйти на улицу. Обычно она этого не делает...Она начала набрасываться на меня — думаю, у меня до сих пор остались синяки от ее ударов, царапала мою дверь и все такое, пытаясь выбраться наружу», — отметила женщина.

В конце концов собака вывела Саманту на улицу, после чего американка позвонила в управляющую компанию, затем на место была вызвана пожарная служба. Спасатели определили, что в квартире женщины произошла значительная утечка угарного газа, которая произошла из-за птичьего гнезда, которое находилось в дымоходе газового водонагревателя.

«В тот день Луна действительно спасла мне жизнь. Если бы она меня не вытащила, я бы точно заснула и не проснулась», — уверена женщина.

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