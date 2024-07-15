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Полицейским пришлось разнимать драку мигрантов в центре Петербурга

Двое мигрантов подрались у Московского вокзала в центре Санкт-Петербурга

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

Двое мигрантов подрались во время дорожного конфликта в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел сегодня вечером на Гончарной улице в районе Московского вокзала. Как рассказали очевидцы, дорогу не поделили двое автомобилистов, один из них сразу же ринулся в драку и случайно ударил мать своего оппонента.

После чего второй водитель вооружился домкратом и стал бить им стекла в машине обидчика. Разъяренного мужчину с трудом остановила его родственница. Тем временем владелец пострадавшего авто решил немедленно отомстить своему недоброжелателю и протаранил сзади его машину.

Сотрудники полиции прибыли на место уже под конец потасовки. Пока обстоятельства дорожного происшествия выясняются, автомобильные пробки образовались на Гончарной улице и Лиговском проспекте.

Ранее психолог рассказала водителям, как с помощью трех простых манипуляций погасить конфликт на дороге.

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