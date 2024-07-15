Во время тревоги ракетной опасности в Белгороде произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в городе слышны взрывы и наблюдались следы работы ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 17:30 по московскому времени сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

До этого Гладков рассказал, что младенец получил ранения в результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области со стороны украинских войск. Он сообщил, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всего из-за действий украинских солдат пострадали четыре человека. Гладков добавил, что младенца отправили в детскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Ранее в белгородском городе Шебекино из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали восемь мирных жителей.