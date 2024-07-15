Российского военного отправили в колонию после трехкратного уклонения от службы

В Барнауле огласили приговор военнослужащему, который несколько раз уклонялся от прохождения военной службы. Об этом сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Согласно судебным документам, Иван Голубцов получил семь лет шесть месяцев колонии общего режима за то, что с конца ноября прошлого года трижды уходил из воинской части и трижды не возвращался. По версии обвинения, мужчина желал отдохнуть от исполнения своих обязанностей.

Так, 23 ноября 2023 года военнослужащий без уважительных причин не явился на службу. Голубцов был обнаружен сотрудниками военной комендатуры только 25 декабря и возвращен в часть, но уже 24 января он вновь не вернулся туда в установленный срок. Его нашли и доставили в военную комендатуру 18 февраля, однако уже 4 марта военнослужащего снова потеряли в его части.

В последний раз Голубцова нашли и задержали 5 апреля по обвинению в совершении преступления.

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