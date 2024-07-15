В США закрыли одно из дел против Трампа

Суд штата Флорида принял решение закрыть дело против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о нелегальном хранении секретной документации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на постановление окружного судьи Эйлин Кэннон.

«Решение.. судьи... приводит к... внезапному завершению уголовного дела, которое... рассматривалось как самая опасная из всех юридических угроз, с которыми столкнулся бывший президент-республиканец», — говорится в статье.

Свое решение Кэннон приняла после того, как рассмотрела возражения адвокатов Трампа, которые посчитали, что спецпрокурор Джек Смит, выдвинувший обвинения, был незаконно назначен Министерством юстиции. Судья согласилась с тем, что ситуация противоречит законодательству и приняла решение закрыть дело.

Расследование против Трампа началось после того, как в его поместье в Мар-а-Лаго обнаружили секретные документы. В рамках этого дела политика уличили в неправильном обращении с конфиденциальными материалами и попытке помешать их возвращению. Речь шла о примерно 100 документах, некоторые из которых касались ядерных программ и уязвимостей других государств.

Ранее присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе.