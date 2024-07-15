Годовалый мальчик остался без присмотра родителей и два дня выживал на улице в ураган

В США мальчик остался без присмотра родителей и смог выжить на улице в непогоду, передает AP.

По данным полиции штата Луизиана, годовалый ребенок два дня выживал на открытом воздухе в непогоду: порывы ветра внезапно усиливались, а также шли проливные дожди. В последний раз его видели 6 июля вместе с 25-летней матерью и четырехлетним братом. Спустя пару дней последнего нашли бездыханным в озере, расположенном неподалеку от границы штата Техас, затем была арестована его мать.

Правоохранители ожидали, что нечто ужасное произошло и с младшим сыном женщины, но на следующий день мальчика заметил на шоссе водитель грузовика. Ребенок полз по обочине дороге, и очевидец позвонил в службу 911. Приехавшие спасатели нашли на теле мальчика множество укусов насекомых. В остальном состояние его здоровья не вызывало опасений.

«Мы считаем этого годовалого ребенка чудом, потому что он остался жив, [несмотря на ураган]», — сказал шеф полиции.

Ранее четырехмесячный ребенок пережил попадание в торнадо.