В Петербурге знакомый предложил наркотики школьнице и изнасиловал после употребления

Школьница из Петербурга рассказала об изнасиловании после того, как попала в больницу с отравлением. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Пациентку привезли в медучреждение с острым отравлением неизвестным психотропным веществом. Специалисты оказали ей необходимую помощь, после чего стали выяснять обстоятельства произошедшего.

По словам 14-летней пострадавшей, она уже некоторое время принимала наркотики, которые она получала от знакомого.

«Пациентка рассказала, что около трех месяцев назад знакомый мужчина в квартире на улице Петра Смородина предложил ей употребить мефедрон», – поделился источник.

После употребления девушка потеряла контроль, и, воспользовавшись ситуацией, знакомый надругался над подростком.

Известно, что пострадавшая учится в частной школе, она из полной благополучной семьи. Внимание правоохранителей девушка до этого момента не привлекала.

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