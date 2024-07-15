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Эстония предложила России совместно измерить дно Нарвы

ERR: МИД Эстонии предложил РФ вместе измерить дно приграничной реки Нарвы

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Алексей Даничев/РИА Новости

МИД Эстонии предложил России провести совместный замер дна реки Нарвы, чтобы решить разногласия по поводу расположения буев, обозначающих судоходные пути на реке. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Эстонский МИД вызвал представителя российского посольства для передачи дипломатической ноты, в которой эстонская сторона предлагает российской совместные измерения фарватера на реке, протекающей на границе Эстонии и Ленинградской области.

Посредством дипломатических нот, заявили дипломаты, от РФ потребовали объяснений по поводу удаления 25 буев в ночь на 23 мая. В ответ Москва отметила, что Эстония разместила данные буи в российских водах, но Таллин с этим не согласен.

Эстония в своей ноте также заявляет, что страны, вероятно, имеют разное понимание относительно прохождения фарватера. Предложение провести его совместное измерение было сделано также в связи с тем, что условия в проточных водоемах могут меняться в течение десятилетий из-за природных условий.

В мае Эстония обвинила Россию в снятии буев на Нарве. Эстонский МИД назвал инцидент «провокацией» и вызвал временного поверенного в делах РФ, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал от России «объяснений» и «немедленного возвращения» буев. Москва произошедшее не комментировала.

Ранее в Эстонии заявили о готовности закрыть КПП на границе с РФ при необходимости.

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