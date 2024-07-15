Уголовное дело против экс-заместителя Золотова поступило в военный суд

В Московский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко и гендиректора фирмы-подрядчика «СпецШвейСнаб» Игоря Шальнова, оба обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Милейко и Шальнова подозревают в хищении 395,7 млн руб. при закупках вещевого имущества путем чрезмерного завышения стоимости.

По словам Хинштейна, Милейко вместе с экс-руководителями Росгвардии еще в 2017 году передали все контракты на поставку товаров небольшой фирме «СпецШвейСнаб», не способной выполнить и 1% объема. Несмотря на это, цены на продукцию завышались, а сама она не соответствовала требуемому качеству. По такой схеме за 2,5 года Милейко и его подельникам удалось заключить 134 контракта на более чем 3,6 млрд рублей.

Одновременно экс-замдиректора привлекли к уголовной ответственности по другому делу о мошенничестве. В 2021 году Милейко осудили на шесть лет колонии по делу о мошенничестве за незаконное получение нежилого помещения в ведомственном доме Росгвардии в Балашихе, где жена Милейко открыла парикмахерскую.

Милейко также подозревали в получении взятки в размере 10 млн рублей. В рамках этого дела был арестован бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что дело о взятке против экс-генерала Росгвардии Милейко могут прекратить.