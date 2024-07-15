В Краснодарском крае ограничили въезд в хутор Дюрсо из-за лесного пожара

Руководство города Новороссийска, расположенного в Краснодарском крае, решило ограничить движение транспорта в сторону хутора Дюрсо. Причиной послужил произошедший в этой местности лесной пожар, сообщается в Telegram-канале мэрии населенного пункта.

«Внимание! Ограничение движения в сторону Дюрсо», — говорится в заявлении.

Представители властей уточнили, что сейчас в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении упомянутого хутора.

14 июля в районе хутора Дюрсо загорелись трава и лесной массив. Впоследствии пламя распространилось на территорию туристической базы «Голубая волна».

В связи с оперативной обстановкой в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. С территорий, прилегающих к базе отдыха, эвакуировали около 500 человек.

Позже пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю заявила, что угроза распространения огня на населенные пункты около хутора Дюрсо отсутствует. При этом в какой-то момент пожар начался на туристических базах «Романтик», «Моряк» и «Фрегат». К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорания.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о пострадавших по время пожара под Новороссийском.