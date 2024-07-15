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Губернатор Севастополя предупредил об опасности возгорания частных домов

Развожаев: огонь от пожара в Севастополе может перекинуться на деревянные дома

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Телеграм-канал «РаZVожаев»

В Севастополе уже третий день продолжаются пожары, и один из них начал угрожать частным домам на улице Энергетиков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

По словам главы Севастополя, загоревшуюся на приусадебных участках на Энергетиков сухую траву в настоящее время тушат спасатели, а также специалисты и добровольцы из других ведомств, включая Черноморский флот.

Отмечается, что пламя распространилось на территории площадью 3 гектара.

«Из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Люди из зоны пожара эвакуировались», — сообщил Развожаев.

С 5 июля в Севастополе действует особый противопожарный режим, там запрещено жечь траву и мусор, разводить костры и проводить другие пожароопасные действия.

13 июля в Нахимовском районе Севастополя загорелись зеленые насаждения. В районе улицы Гагарина загорелись трава и лес.

14 июля сообщалось о лесном пожаре в Балаклавском районе города.

Ранее сообщалось, что на кубанских базах отдыха от пожара пострадали почти 40 построек.

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