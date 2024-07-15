Москвичам предсказали «тяжелую погоду»

Аномальная жара в московском регионе отступит только к концу недели. Об этом в комментарии агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в течение первой половины недели существенных изменений не прогнозируется, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура будет очень высокой – от 29 до 32 градусов тепла.

Отмечается, что с понедельника до среды по ночам воздух прогреется до 24 градусов тепла в центре Москвы и 20 градусов в спальных районах города. Ожидается «тяжелая» погода.

«В четверг начнутся небольшие изменения, ночи по-прежнему теплые, а днем уже температура будет чуть ниже, в Москве и области – 25–30 градусов тепла, в пятницу – от плюс 25 до 28 градусов, в субботу уже около 25 градусов», – заявил синоптик.

Он также отметил, что в воскресенье температурные показатели будут соответствовать климату — от плюс 23 до 25 градусов, ночью — около 15 градусов тепла.

До этого МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в ближайшие дни в Москве. В связи с жаркой погодой жителям и гостям столицы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. Также на улице в течение дня советуют пить побольше воды и по возможности держаться в тени.

Ранее москвичей предупредили о жаре и грозе в понедельник.