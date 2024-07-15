В Воронеже на водохранилище катер с детьми врезался в опору ЛЭП

В Воронеже устанавливаются обстоятельства инцидента с катером. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

Инцидент произошел на местном водохранилище. По версии правоохранителей, накануне катер столкнулся с опорой электропередачи. На момент произошедшего помимо россиянина на борту находились трое несовершеннолетних.

«Все доставлены на берег, судоводитель с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», – поделились в ведомстве.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить причину произошедшего.

До этого в Челябинской области два подростка оказались далеко от берега во время прогулки по озеру. Школьники решили прокатиться на сапборде вдоль береговой линии, но в какой-то момент ветер унес их дальше в воду. Родители молодых людей обратились к спасателям, которые быстро достали молодых людей из воды.

Ранее в Башкирии детей эвакуируют из лагеря из-за подъема уровня реки.