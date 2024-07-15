В Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским и был ранен

Молодого человека из Северной Осетии подозревают в нападении на полицейских. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Правоохранители приехали к дому юноши, так как предполагали, что внутри может храниться оружие, полученное незаконным путем.

По данным источника, местный житель должен был дать объяснения по ситуации, но вместо этого он открыл стрельбу по правоохранителям.

«После нескольких предупреждений полицейские в ответ применили табельное оружие», – сообщается в публикации.

Первые несколько раз правоохранители выстрелили в воздух, только после этого направили оружие на самого подростка.

В результате молодой человек получил травму живота. Его оперативно госпитализировали. На данный момент он находится под присмотром сотрудников МВД.

Из дома изъяли охолощенный пистолет и патроны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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