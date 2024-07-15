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В Бурятии мужчина облил черной краской памятник Герою СССР и готовил диверсию на ж/д

В Бурятии мужчину осудят за подготовку диверсии и осквернение памятника

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Следователи Бурятии завершили расследование дела местного жителя, которого обвиняют в диверсии и оскорблении символа воинской славы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2023 году россиянин общался в мессенджере с куратором, который предложил ему осквернить мемориал. После выполнения задания обвиняемый мог получить деньги в иностранной валюте.

«В ночь на 6 июля мужчина облил черной краской бюст Героя Советского Союза Орешкова С.Н., после чего отправил заказчику фотоотчет о совершенном преступлении», – поделились в ведомстве.

После этого куратор снова обратился к исполнителю и предложил поджечь релейный шкаф на железной дороге. Мужчина выбрал место для диверсии, детально изучил и сфотографировал его. Все действия он согласовывал с заказчиком. Поджечь оборудование россиянин не смог, так как его остановили.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За преступления обвиняемый может получить до 20 лет лишения свободы. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ростовской области поймали подростка, который пытался поджечь пункт гуманитарной помощи.

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