Журнал Time поместил фото Трампа после покушения на обложку

Журнал Time поместил на обложку августовского выпуска фотографию экс-президента США Дональда Трампа после попытки покушения на него в ходе встречи со сторонниками в Пенсильвании. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) издания.

В публикации отмечается, что Трамп пережил стрельбу, «когда нация была на грани». Номер появится в продаже 5 августа.

До этого стало известно, что съезд Республиканской партии США объявит экс-главу государства Дональда Трампа кандидатом на предстоящих в ноябре выборах президента.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в Австрии заявили о «неизбежной» победе Трампа на выборах после покушения.