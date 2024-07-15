Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в РФ

На следующей неделе в республике Коми и Архангельской области ожидается высокая степень пожарной опасности. Такую информацию предоставил главный специалист Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, на востоке республики Коми и на востоке Архангельской области в течение всей недели прогнозируется пятый класс пожарной опасности — наивысший уровень опасности. Он подчеркнул, что даже некрупные осадки, выпадающие лишь в отдельных районах, не будут способствовать снижению уровня пожарной опасности.

Также отмечается значительная угроза возгораний в Красноярском крае, однако ожидается снижение опасности на юге Якутии из-за предстоящих интенсивных осадков, добавил специалист.

По его словам, проливные дожди ожидаются в регионах Красноярского края, Томской области, Амурской области, Забайкалья, Бурятии и на юге Челябинской области.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Ранее в Турции при пожаре на туристическом судне пострадали люди.