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Врач рассказал о вреде и пользе чайного гриба

Врач Березников посоветовал пить чайный гриб при ангине и гастрите

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Доктор медицинских наук и врач-диетолог Алексей Березников рассказал, в чем польза комбучи и кому противопоказано ее употреблять. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в процессе ферментации консорциум микроорганизмов, который содержится в комбуче, синтезирует аскорбиновую кислоту. Она способна повысить иммунитет, подчеркнул врач. Например, напиток поможет вылечить ангину, добавил Березников.

Также комбуча полезна людям с диагнозом атрофический гастрит, который сопровождается нехваткой пищеварительных ферментов.

Врач добавил, что напиток не следует употреблять при язвенной болезни, особенно при обострении язвы и эрозивных формах гастрита, а также хроническом панкреатите.

До этого врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова рассказала, что комбуча улучшает микрофлору кишечника, также ему приписывают антиоксидантные и противовоспалительные свойства, однако не стоит пить больше 120 мл напитка в день.

Ранее была названа доказанная польза напитка на основе чайного гриба.

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