Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова открыт. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

В публикации, которая появилась в 05:22 мск, отмечается, что движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено.

В 03:28 мск движение было перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром 14 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 600 машин. При этом сообщалось, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Вечером 12 июля движение по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут. Днем сообщалось, что в очереди со стороны Керчи находились 830 транспортных средств. Ожидание составляло около трех часов.

1 июля в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.