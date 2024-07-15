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Два ведомства в РФ выступили против увеличения тарифов на электроэнергию для майнеров

«Ъ»: ФАС и Минцифры не поддержали повышение тарифа на электричество для майнеров

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры не поддержали инициативу министерства энергетики РФ по увеличению тарифов на электроэнергию для крупных криптоферм. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ведомствах считают, что предложенная Минэнерго идея дискриминирует легальных бизнесменов и может затронуть центры обработки данных, что «подорвет работу критической информационной инфраструктуры».

Аналитики убеждены, что министерству будет трудно согласовать документ без внесения значительных поправок.

В прошлом году «Ъ» сообщал, что Минэнерго готовится значительно повысить тарифы на передачу электроэнергии для крупных центров майнинга криптовалюты, которые являются одной из причин энергодефицита в Сибири. В настоящее время в этом регионе уже недостаточно мощностей для обслуживания других потребителей, и к 2029 году требуется строительство электростанций на 1,23 ГВт стоимостью более 430 млрд рублей. Повышение тарифов, по мнению регуляторов, заставит криптофермы переехать в другие регионы.

Ранее сообщалось, что в России майнинг криптовалют может получить официальный статус.

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