Подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе

Руководитель стрелкового клуба Билл Селлито заявил, что подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс являлся членом его учреждения. Об этом сообщает CBS News.

Он подчеркнул, что Крус был членом клуба спортивной стрельбы. Селлито отказался от дальнейших комментариев в связи с расследованием произошедшего.

До этого стало известно, что Трамп считает, что получил от Бога подарок, когда выжил после покушения во время митинга.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в ФБР рассказали подробности о стрелявшем в Трампа.