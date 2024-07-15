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На Камчатке из-за подтопления временно закрыли для проезда участок автодороги

На Камчатке из-за подтопления закрыли участок дороги Мильково — Усть-Камчатск

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Александр Пирагис/РИА «Новости»

Подтопление на Камчатке привело к ограничению движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Камчатского края.

В связи с резким подъемом уровня воды до критических значений и возникновения угрозы размыва дорожного полотна движение будет прекращено с 10:30 мск 14 июля до 09:00 мск 15 июля на участке дороги с 273 по 277 километр.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что скопления автотранспорта на трассе нет. В ведомство отметили, что информация об открытии участка дороги будет дана дополнительно, и призвали автовладельцев воздержаться от поездок по данному маршруту.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области ветром снесло деревья на дорогу, произошла авария с пятью автомобилями, в кювет упала фура.

Ранее в Москве из-за ливня ушел под воду пассажирский автобус.

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