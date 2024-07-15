В Сомали машина взорвалась около кафе, где транслировали ЧЕ по футболу

В столице Сомали — в городе Могадишо — террорист взорвал автомобиль у кафе Top Coffee, где болельщики смотрели финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает сомалийская телерадиокомпания Shabelle Media Network.

Инцидент произошел вечером 14 июля. Взрыв был такой силы, что в окрестных домах вылетели стекла. В результате террористического акта несколько посетителей заведения получили ранения. Само здание частично обрушилось.

В конце мая на веранде кафе на Сретенке в центре Москвы произошел взрыв газовоздушной смеси. На место происшествия выехали пожарные. Сколько человек пострадало — не сообщается.

29 мая в ресторане гостиницы города Чебоксары взорвался баллон, который находился под давлением. По данным СК РФ, в результате инцидента от осколков декорации барной стойки пострадали 10 человек из числа персонала и посетителей. Их доставили в медицинские учреждения.

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал кафе.