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В России вырос спрос на дистанционную покупку жилья

Около 60% сделок на первичном рынке недвижимости регистрируются дистанционно

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Алексей Майшев/РИА Новости

В настоящее время около 60% всех сделок на рынке первичного жилья, включая сегмент ИЖС, заключаются удаленно. Об этом «Газете.Ru» рассказал в пресс-службе федерального девелопера «Неометрия».

Как пояснили в компании, рост популярности дистанционных соглашений о приобретении недвижимости наблюдается на протяжении нескольких лет. Только за последние 3 года их количество по всей стране выросло в 3,5 раза.

Понятие дистанционной сделки может включать в себя несколько параметров, начиная от процедуры общения с менеджером и бронирования объекта и завершая подписью документов о регистрации покупки в электронном виде. Это не только удобный, но и безопасный механизм, он ничем не отличается от работы с личным кабинетом в мобильных приложениях и банковских услуг.

«Мы предполагаем, что с развитием элементов дополненной реальности на рынке недвижимости их востребованность на разных этапах сделки с каждым годом будет расти. Но при этом они вряд ли смогут полностью вытеснить «живой формат» — всегда найдутся покупатели, которые предпочтут очное посещение своего будущего объекта недвижимости», — прокомментировала заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина.

В компании добавили, что, например, в Краснодарском крае комплексным приобретением недвижимости в дистанционном формате чаще всего пользуются жители столицы — на них приходится около 70% таких сделок. В целом так или иначе цифровые услуги применяются уже практически к каждой покупке на рынке.

Ранее эксперт рассказал, что происходит с рынком после отмены льготной ипотеки.

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