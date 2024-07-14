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На Кубани горят три базы отдыха

Под Новороссийском пожар перекинулся на базы отдыха, 176 человек эвакуировали

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«Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

Пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что людей эвакуировали заблаговременно. Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения. Площадь пожара составляет 51 гектар.

В МЧС сообщили, что всего было эвакуировано 176 человек.

До этого стало известно, что за воскресенье площадь возгорания увеличилась в 17 раз.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал Shot, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». Позже министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о ликвидации пожара на территории базы отдыха в Абрау-Дюрсо. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении режима ЧС из-за возникших ландшафтных пожаров на территории города. Из-за пожара под Новороссийском эвакуировали 500 человек.

Ранее сообщалось, что погодные условия осложнили тушение пожара под Новороссийском.

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Пожар в Новороссийске
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