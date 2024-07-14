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В Воронежской области сошел с рельсов поезд

«112: в Воронежской области сошел с рельсов грузовой поезд

В Воронежской области сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на станции Лиски. Сошли несколько вагонов. Причина этого не называется. Во время ЧП никто не пострадал.

На место схода направили восстановительный поезд. Там уже работают ремонтные бригады РЖД.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили о создании оперативного штаба для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

До этого в Москве на станции Ховрино вагон сошел с рельсов.

Сообщалось, что инцидент произошел на шестом маневровом пути станции при маневровых работах. Причиной, по предварительным данным, стала неисправность стрелочного перевода.

В прокуратуре тогда заверили, что задержек в движении поездов не произошло. Проверку по факту схода вагона с рельсов проводит Северная транспортная прокуратура.

Ранее в Пермском крае пассажир поезда проткнул ногу штырем, выходя из вагона.

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