«Люди бежали, глаза бешеные»: сотрудница сгоревшей базы – о пожаре в Абрау-Дюрсо

Сотрудница сгоревшей в Абрау-Дюрсо базы отдыха «Голубая волна» Мадина рассказала «Газете.Ru», что о начавшемся пожаре сообщили по громкоговорителю. По ее словам, туристы паниковали во время эвакуации. Она отметила, что всех людей с базы забрали на катере и отвезли на пляж Дюрсо.

«Я работала в столовой официантом. По громкоговорителю по всей базе объявили, что нужно готовиться к эвакуации. Я вышла на улицу, люди бежали, у всех глаза бешеные, испуганные. Я обернулась, а за нашим общежитием виден дым. Мы выбежали все, документы с собой взяли, все в форме еще, кто в тапках, я в кроссовках. Мы, несколько человек, побежали в сторону [заповедника] «Утриша», Анапы. Там дикий пляж, камни. Все на панике. Сверху горит лес: открытый огонь, все дымится, нашей базы не видно. Не знаю до сих пор, из-за чего произошло возгорание, откуда очаг. Как в каком-то фильме шла, дышать нечем, в глаза летит пыль. Я сразу намочила футболку в море и шла дышала. Мы увидели несколько людей и мужчину в военной форме. Они сказали, что вызвали катер. Мы сели на катер, и вот нас эвакуировали на пляж Дюрсо, минут 10-15 плыли по воде. Мы до сих пор пока находимся здесь. Про базу пока ничего не знаем, но, говорят, потушили», — сказала она.

Мадина отметила, что отдыхающие и персонал «Голубой волны» все еще находятся на пляже и хотят забрать личные вещи с территории базы.

«Мы сидим на пляже Дюрсо, ждем, пока автобус вышлют, чтобы нам забрать вещи, если они уцелели. Чувствуем себя уже поспокойнее, но все равно второй день рождения», — пояснила она.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел сильный пожар. Как сообщил Telegram-канал Shot, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». Позже МЧС сообщило о ликвидации пожара на территории базы отдыха в Абрау-Дюрсо.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении режима ЧС из-за возникших ландшафтных пожаров на территории города. Он уточнил, что к настоящему моменту площадь горения составляет примерно 22 га. В тушении пожара принимают участие 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.

Ранее стало известно, что из-за пожара под Новороссийском эвакуировали 500 человек.