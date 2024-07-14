На рейсе Сочи-Сургут у самолета отказал генератор

Во время полета из Сочи в Сургут у самолета компании Utair отказал генератор. Об этом сообщает Telegram-канал Aviancident.

По данным канала, инцидент произошел 13 июля, когда экипаж воздушного судна сообщил об отказе генератора. Пилоты приняли решение снизить высоту и включить вспомогательную силовую установку. Спустя полчаса самолет приземлился в аэропорту Сургута.

До этого пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, самолет упал в лесном массиве. Среди населения никто не пострадал. Дело о крушении самолета было передано для дальнейшего расследования в Центральный аппарат СК РФ.

Позже в сети появились кадры крушения «Суперджета» над лесополосой. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее самолет Sukhoi Superjet-100 из Нижневартовска совершил аварийную посадку в Минводах.