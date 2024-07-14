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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за пожаров

Глава Новороссийска Кравченко: на территории города ввели режим ЧС из-за пожаров

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Телеграм-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что в связи с возникновением ландшафтных пожаров на территории города введен режим ЧС.

«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что к настоящему моменту площадь горения составляет примерно 22 Га. В тушении пожара принимают участие 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.

Кроме этого, были подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с баз отдыха Моряк и Романтик.

До этого сообщалось, что в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел сильный пожар. Позже Кравченко сообщил, что порядка 500 человек и 30 машин эвакуировали из-за пожара в районе хутора Дюрсо.

Ранее в Златоусте мать троих детей сбросила их с пятого этажа, чтобы спасти от пожара.

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