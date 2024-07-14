На западе Украины сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ

В городе Долина в Ивано-Франковской Украины неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского агентства ТСН.

Журналисты опубликовали фото сгоревшего внедорожника. По их словам, машина в том числе использовалась для выполнения боевых заданий.

13 июля также сообщалось, что неизвестные сожгли очередной автомобиль украинского военного. Инцидент произошел в городе Калуш Ивано-Франковской области.

10 июля неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове. Во Львове был подожжен автомобиль военнослужащего 80-й отдельно штурмовой бригады. На месте инцидента были обнаружены две бутылки с керосином. В Одессе сожгли две машины служащих ВСУ, еще один автомобиль, который привезли для передачи военным, сожгли в Ровно.

До этого неизвестные в Одессе попытались сжечь автомобиль сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат) и электроподстанцию.

Ранее в Днепре неизвестный мужчина крикнул военному фразу «Слава России».