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В Севастополе загорелся лес

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о лесном пожаре в Балаклавском районе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о лесном пожаре в Балаклавском районе города.

Пожар распространился по кустарнику и быстро достиг площади в 2 га, на которой он был локализован.

«На месте подразделения МЧС, Лесхоза, Спасательной Службы Севастополя продолжают проливку участков, пройденных огнем», — сообщил Развожаев.

При этом с 5 июля в Севастополе действует особый противопожарный режим, там запрещено жечь траву и мусор, разводить костры и проводить другие пожароопасные действия.

13 июля в Нахимовском районе Севастополя загорелись зеленые насаждения. В районе улицы Гагарина загорелись трава и лес. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС РФ, а также Спасательной службы Севастополя и местного лесхоза. Огонь охватил площадь 2,5 га. Пожару был присвоен ранг 1БИС.

Ранее из-за пожара в районе Абрау-Дюрсо эвакуировали 500 человек и 30 машин.

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