Из-за пожара под Новороссийском эвакуировали 500 человек

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что порядка 500 человек эвакуировали из-за пожара в районе хутора Дюрсо.

Он отметил, что из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат», и к настоящему моменту площадь пожара превысила 18 га.

«В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы», — сказал Кравченко, добавив, что угрозы жизни людей нет.

По словам главы города, в тушении задействованы 64 человека и 16 единиц техники, а также вызван пожарный вертолет из Геленджика и пожарные расчеты из Анапы.

До этого сообщалось, что в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел сильный пожар.

Накануне в Нахимовском районе Севастополя загорелись зеленые насаждения. Изначально Развожаев заявил, что огонь охватил площадь 2,5 гектара. При этом пожару был присвоен ранг 1БИС. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что на месте возгорания травы и леса работали сотрудники МЧС РФ и местного лесхоза. Также к тушению огня были привлечены представители Спасательной службы Севастополя и пожарных сил Черноморского флота.

Ранее в Златоусте мать троих детей сбросила их с пятого этажа, чтобы спасти от пожара.