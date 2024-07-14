Горение травы на базе отдыха Абрау-Дюрсо ликвидировано

Горение травы на базе отдыха Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае полностью ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«По уточненной информации, на территории базы отдыха огнем повреждено шесть деревянных домов и две легковушки. Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в МЧС.

При этом крупный пожар в близлежащем лесном массиве продолжается на площади 20 га. В борьбе с огнем участвуют 160 специалистов и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством и вертолет Ми-8 МЧС России. При этом работу пожарных осложняет сухая и жаркая погода. На место пожара уже сброшено 30 т воды.

До этого в Абрау-Дюрсо эвакуировали турбазу из-за сильного пожара.

13 июля в Нахимовском районе Севастополя загорелись зеленые насаждения. Губернатор города Михаил Развожаев тогда заявил, что огонь охватил площадь 2,5 га. Пожару был присвоен ранг 1БИС.

Ранее в Златоусте мать троих детей сбросила их с пятого этажа, чтобы спасти от пожара.