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В Абрау-Дюрсо эвакуируют турбазу из-за сильного пожара

«Кубанские новости»: недалеко от курортного поселка Абрау-Дюрсо загорелся лес

В курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел сильный пожар. Кадры с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Кубанские новости».

По словам очевидцев, местную турбазу уже эвакуируют.

Накануне в Нахимовском районе Севастополя загорелись зеленые насаждения. Изначально Развожаев заявил, что огонь охватил площадь 2,5 гектара. При этом пожару был присвоен ранг 1БИС. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что на месте возгорания травы и леса работали сотрудники МЧС РФ и местного лесхоза. Также к тушению огня были привлечены представители Спасательной службы Севастополя и пожарных сил Черноморского флота.

В тот же день в Ставрополе начался пожар на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Ветерок». Пламя охватило 10 жилых домов, расположенных на улицах Дружбы и Партизанской.

По данным экстренных служб, к тушению огня были привлечены более 30 специалистов и девять единиц техники. Кроме того, на месте происшествия создали оперативный штаб.

Ранее в Златоусте мать троих детей сбросила их с пятого этажа, чтобы спасти от пожара.

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