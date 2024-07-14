Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Шебекино

Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего ранения получила одна местная жительница. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в один из многоквартирных домов. Пятиэтажное здание расположено в районе Шебекинского маслозавода, говорится в материале.

«Раненую жительницу города сейчас везут в местную больницу, у нее осколочное ранение руки», — уточняется в материале.

Иные подробности пока не поступали.

13 июля Шебекино также подверглось атаке со стороны украинских войск. Из-за действий бойцов ВСУ пострадали восемь мирных граждан. Четверым из них понадобилась госпитализация, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что одна из доставленных в больницу женщин получила осколочные ранения живота и плеча. Еще у одной жительницы диагностировали осколочные ранения шеи и обеих ног, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки.

Кроме того, среди госпитализированных был мужчина в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Другого мужчину привезли в госпиталь с осколочным ранением предплечья.

Ранее власти Белгородской области начали раздавать жителям огнетушители.