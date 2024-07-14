Видеообращение стрелявшего в Трампа мужчины назвали фейком

Видеообращение от имени Томаса Мэтью Крукса, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог записать не он. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения из соцсети X.

Пользователи заявили, что обращение от лица Крукса вскоре после покушения на Трампа записал блогер с ником jewgazing, который внешне похож на стрелка. В настоящее время его страница закрыта от читателей.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

В видео, которое, предположительно записал Крукс, мужчина заявляет, что ненавидит Трампа и республиканцев. Позднее выяснилось, что Крукс был зарегистрирован в своем штате как избиратель от Республиканской партии.

Ранее в США заявили о начале темной главы американской истории после покушения на Трампа.