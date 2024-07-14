Стрелявший в Трампа был республиканцем

Уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, был зарегистрирован как избиратель-республиканец. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на записи о статусе избирателей штата Пенсильвания.

«Записи показывают, что 20-летний Томас Мэтью Крукс был зарегистрирован как избиратель-республиканец в Пенсильвании», — говорится в сообщении.

При этом, судя по отчетам финансирования избирательной кампании, в день приведения к присяге действующего президента США Джо Байдена Крукс пожертвовал $15 комитету политических действий, который является частью Демократической партии.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

Незадолго до случившегося Крукс записал видео, в котором заявил, что ненавидит Трампа и республиканцев.

Ранее в сети появилось первое видео с Трампом после покушения.