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СМИ выяснили личность мужчины, стрелявшего в Трампа

NYP: стрелявшего в Трампа мужчину звали Томас Мэттью Крукс

Стрелявшего в кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа 20-летнего мужчину зовут Томас Мэттью Крукс. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Крукс является уроженцем Бетел-Парка, штата Пенсильвания. По предварительной информации, он открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. После этого Крукса якобы ликвидировали снайперы. Мотивы преступника выясняются.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп не будет отказываться от намеченных планов после покушения.

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Покушение на Трампа
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